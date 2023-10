Les 10 tendances modes de l'automne pour votre garde-robe

L’automne et la saison des fashion weeks sont arrivés. Dans le 6/8, Valérie Kinzounza, chroniqueuse beauté et lifestyle, vous donne les tendances automne-hiver grâce à une sélection des vêtements et accessoires dans lesquels vous pouvez investir les yeux fermés.

Le cardigan

C’est la pièce maîtresse de cet automne-hiver qui s’installe dans notre dressing. Elle peut se porter de nombreuses manières différentes, que ce soit des modèles strassés ou plus classiques, en crop (c’est-à-dire un modèle court) ou avec manches ballons. Le cardigan peut être accessoirisé assez facilement au quotidien pour un style plus classique ou plus rock, et il y en a pour tous les goûts.

La veste en cuir

La veste en cuir est un indémodable facile à porter que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe. La preuve qu’elle ne se démode pas, c’est qu’on la porte saison après saison pour apporter une petite touche rock à nos tenues. Pour être à la pointe de la tendance, l’idéal sera une veste en cuir d’aspect usé, effet cuir vieilli.

Le total look jean

Que ce soit en combinaison ou en association chemise-pantalon, le jean est aussi un incontournable. Pour les plus classiques on peut rester dans des teintes similaires, et les plus audacieuses pourront opter pour des tonalités de denims différents. En fonction du modèle, ça peut aller du plus décontracté à la silhouette plus chic.

Le jean large

La tendance, c’est le retour du large. Mais il y a plusieurs façons de porter du large. Pour un pantalon en jean, en fonction de sa morphologie, on pourra choisir par exemple le baggy ou modèle patte d’eph. Et si on ne veut pas ressembler à un ado attardé, on pourra compenser son effet nonchalant en le féminisant avec des talons ou en l’associant avec des pièces plus chic comme une belle blouse ou un blazer.

La combinaison

En velours, en jean ou à fleur, les combis pantalons sont aussi à l’honneur cette saison. Elles sont à la fois élégantes et décontractées, elles peuvent se porter avec des baskets ou avec des talons, elles se marient bien avec tout et tout le monde. Et on peut choisir un modèle plus ajusté ou plus large en fonction du type de coupe qu’on aime.