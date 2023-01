Les 10 tendances 2023 pour la décoration intérieure

Le naturel

On passe d’un extrême à l’autre. Ici, ce n’est plus le côté visuel qui prime, mais la philosophie de vie. Les préoccupations environnementales et énergétiques actuelles questionnent aussi le monde de la décoration d’intérieur, et les designers essaient de réfléchir à la façon de vivre mieux avec moins, en évitant la surconsommation. Ils prônent un retour au naturel et à la sobriété, en misant sur le durable, le savoir-faire responsable et les matières recyclables. C’est la tendance du slow living, c’est-à-dire qu’on consomme différemment, mais aussi qu’on ralentit, qu’on prend le temps.

Les formes organiques

C’est une tendance de l’année passée qui se confirme en 2023. L’idée, c’est d’intégrer plus de formes avec des arrondis, des courbes dans nos intérieurs qui apportent un côté plus rassurant. Il ne s’agit pas juste adopter un miroir rond, mais on peut choisir des bougeoirs, un tapis, un pouf, un canapé aux formes plus onduleuses. Bref on dit adieu à ce qui est trop carré.