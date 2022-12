A.T. :"Moi je dirais que c’est le meilleur de "son" temps, parce que c’est impossible de comparer avec ceux d’il y a 10, 20, 30 ans. Et si on compare avec des Vincent Kompany, Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois, les deux différences c’est qu’Eden est un attaquant, et qu’il a été choisi par Zinédine Zidane en personne. Moi, "le plus grand" ou "un des plus grands", je m’en fous. Il nous a fait rêver, point !".

G.L. :"Le comparer à Paul Van Himst, Wilfried Van Moer, ou Enzo Scifo n’a pas de sens. A l’époque les transferts vers l’étranger étaient moins faciles. Mais le palmarès d’Eden est fantastique, avec Lille et surtout Chelsea. Mais celui de Kompany est superbe aussi, et ceux de Courtois et De Bruyne peuvent encore s’étoffer".