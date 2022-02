Les 10 prénoms les plus saugrenus refusés en France l’an dernier : c'est un fake

Non, les petites "Nutella" et les petits "Bob l’Eponge" ne peupleront pas les cours de récré de nos voisins français d’ici quelques années. Ces prénoms ont été refusés par l’état civil l’an dernier.

Le média Brut a d’ailleurs établi un top 10 des prénoms les plus saugrenus qui ont été refusés par les officiers de l’état civil en 2021.

Chez les gourmands il y a "Nutella" donc mais aussi "Clafoutis". Au rayon fiction, des parents ont tenté d’appeler leur enfant "Bob l’Eponge" ou encore "Astérix". Côté conso, des bébés ont échappé à "Ikéa", "Mini-Cooper" ou "Daisygual" (bien essayé le jeu de mots avec le prénom "Daisy"). Une famille de nerds aurait aimé baptiser son bambin "Excel" et un clan de footeux, "CR7" (vachement plus court que "Cristiano Ronaldo"). Et puis enfin, pourquoi avoir un t-shirt à l’effigie de son groupe fétiche quand on peut carrément avoir un enfant qui porte ce nom ? "Metallica" a en tout cas été refusé.

Si ces parents sont déçus ils peuvent tenter de s’expatrier aux Etats-Unis où l’extrême fantaisie semble être mieux tolérée par l’administration civile puisque "Dior", "Nivéa" et "Loreal" y ont été donnés.

Voilà presque de quoi concurrencer les personnalités qui ont parfois des deuxièmes prénoms plutôt étranges (notamment "Kiki" pour Roméo Elvis).

Update : c'est manifestement une fake news. Toutes nos excuses pour avoir contribué à la propager.