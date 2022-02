Les 10 moments qu’on retient des Magritte 2022

C’était un des autres grands favoris avec ‘Un Monde’ : le premier long-métrage décalé et pétillant de Ann Sirot et Raphaël Balboni sur un couple qui doit faire face à la sénilité d’une membre de leur famille, remporte lui aussi 7 prix. Notamment, meilleure actrice pour la géniale Jo Deseure, comédienne issue du théâtre incarnant une femme qui perd la mémoire et le rapport au réel, et meilleur acteur pour Jean Le Peltier, dans le rôle son fils déboussolé par cette nouvelle réalité…

Mais également le prix le plus important s’il vous plaît : sacré meilleur film de l’année, ‘Une Vie Démente’a triomphé devant des habitués comme Joachim Lafosse (‘Les Intranquilles’) ou Fabrice Du Welz (‘Adoration’) qui sont repartis quasi bredouilles. D’autres façons de raconter le monde, d’autres façons de voir la vie : totalisant 14 Magritte entre eux, ‘Un Monde’et ‘Une Vie Démente’apportent un vent de fraicheur et de renouveau au palmarès des Magritte, et à notre cinéma national en général.