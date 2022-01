Les 10 meilleures destinations d’Europe pas chères et hors des sentiers battus

Annoncée depuis quelque temps comme la nouvelle étoile du tourisme entre Europe et Asie, la Géorgie a de quoi satisfaire deux bonnes semaines de vacances à qui aime découvrir une nouvelle culture et se balader dans les paysages classés.

Commencez par la capitale Tbilisi qui vous dépaysera juste comme il faut et partez ensuite à la découverte de ce qui fait la Géorgie : ses paysages. Les montagnes dans la région de la Svaténie (patrimoine mondial de l’Unesco), les alentours du village de Kazbegi au pied du mont Kazbeg, la cité troglodyte de Vardzia au sud du pays, le monastère de David Gareja à la frontière de l’Azerbaïdjan et, clou du spectacle : la Touchétie, dans le nord-est du pays, une région montagneuse qui reste encore secrète à cause de son accès difficile.

Et pour ceux qui n’envisagent pas les vacances sans un petit bout de mer, la Mer Noire conclura des vacances on ne peut plus originales.