Rotterdam est connue pour ses impressionnantes perles architecturales et a vu les choses en grand, comme en témoigne son désormais très emblématique marché couvert.

Visitez-le à l’heure bleue, lorsque la différence entre jour et nuit n’est pas encore très marquée. En optant pour une vitesse d’obturation plus longue (25 secondes), les personnes présentes sur l’esplanade seront à peine visibles et vous obtiendrez une photo aux effets apaisants, entièrement focalisée sur les plus beaux édifices de la ville.