Les 10 joueurs qui pourraient animer le mercato après leur Coupe du monde réussie

Il a été la révélation défensive de cette Coupe du monde 2022. Patron de la défense croate à seulement 20 ans, Josko Gvardiol a montré une solidité de tous les instants dans les duels et une excellente qualité de relance. Seul petit bémol, cette demi-finale face à l’Argentine où il a semblé moins impérial, sans doute un peu rongé par l’enjeu, et où il s’est fait balader par Lionel Messi sur le troisième but de l’Albiceleste.

Pas toujours titulaire cette saison avec Leipzig, le Croate a attiré le regard des grosses écuries européennes et pourrait bien quitter l’Allemagne. Le PSG serait intéressé mais selon le souvent bien informé journaliste italien Gianluca Di Marzio, Chelsea et le Real Madrid seraient passés à l’attaque. Les Blues auraient même déjà déposé 105 millions sur la table. Leipzig risque de faire une belle plus value financière sur le joueur débarqué en 2021 du Dinamo Zagreb pour 19 millions d’euros et dont la valeur marchande était encore de 35 millions en juin dernier selon le site Transfermarkt.