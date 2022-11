Les 10 jeux vidéo de l’année 2022 selon le Time Magazine

C’est également une suite qui occupe la première place puisqu’il s’agit du très attendu God of War : Ragnarök, suite du premier opus God of War sorti en 2018. Après un virage réussi du côté des RPG, tout en gardant son côté action-aventure et en rendant les phases de plateforme plus "actuelles", le titre signé Santa Monica Studio confirme le tir et fait plus encore en marquant l’histoire de PlayStation, vendant 5,1 millions d’unités dans sa première semaine.

Retrouvez Kratos et Atreus, tous deux plus âgés mais dans le même univers de mythologie nordique que le dans premier jeu. Rencontrez et affrontez des dieux de la mythologie dans des combats créatifs, souvent difficiles, et encore plus souvent gores il faut bien l’avouer. Une saga épique et sensationnelle qui saura ravir les joueurs et qui se hisse donc à la première place du classement réalisé par le Time Magazine.