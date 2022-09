Les 10 ans du Chant des cailles, découvrez le projet d’agriculture urbaine, participative et écologique à Watermael-Boitsfort

Caroline Veyt vous propose une sortie en famille et au grand air ce week-end, à l’occasion des 10 ans de la ferme urbaine le Chant des cailles, situé au cœur de Watermael-Boitsfort, et plus précisément de la cité-jardin Le Logis-Floréal.

Le Chant des cailles, c’est un projet participatif qui rassemble des professionnels et des citoyens. Et en août 2012, il y a maintenant 10 ans, avait lieu la première réunion participative.

Leur ambition, expérimenter une transition écologique, démocratique, sociale, relationnelle et économique vers un monde durable, participatif, solidaire, épanouissant, juste et résilient. Depuis cette première réunion de 2012, beaucoup de chemin a été parcouru, beaucoup de belles énergies se sont rencontrées et ils ont eu envie de fêter ça !

Que fait-on exactement au Chant des cailles ? On produit des légumes, des fruits et des herbes aromatiques. Il y a aussi des fleurs à couper. Mais on ne fait pas que planter au Chant des cailles ! On élève des brebis, on transforme du lait, il y a une épicerie participative, des poulaillers…

Et autour des différentes activités qui touchent à l’alimentation, à une autre manière de produire et de consommer, sont venues se greffer des activités pédagogiques qui s’adressent à différents publics. Et ces activités sont continuellement en évolution, grâce à un coordinateur pédagogique qui s’occupe de développer ce volet-là, de multiplier les collaborations avec la commune, des écoles, des associations de quartier. Ils tiennent énormément à sensibiliser et à transmettre de nouvelles attitudes, des valeurs, des connaissances, des compétences en lien avec la transition. Et d’intégrer au maximum les habitants du quartier.

Et ce dixième anniversaire et cette fête sont l’occasion de mettre toutes ces activités à l’honneur, et de faire venir un public qui ne connaît peut-être pas encore le lieu.

Et quel sera le programme de cette journée de fête, ce samedi 24 septembre : des visites de la ferme, des jeux et ateliers pour tous : vous pourrez aller à la rencontre des agneaux, faire un parcours fermier, participer à un atelier laine, ou vous amuser avec des jeux en bois.

Il y aura également des spectacles : les fables de Lafontaine en Bruxellois, une conférence gesticulée, et pour les grands, une conférence/débat sur l’accessibilité de l’alimentation.

Une petite restauration et crème glacée à base des produits de la ferme seront également au programme, ainsi qu’un marché paysan, et enfin, pour refermer la journée en beauté, il y aura de la musique ! Un concert des Fanfoireux, une fanfare cuivrée et déjantée, pour faire remuer les popotins.

Tout ça au Chant des cailles à Watermael-Boitsfort, ce samedi 24 septembre dès 13h.