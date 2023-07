Quant à la réalisation de ces discours, là il y a en revanche une certaine évolution, comme nous le décrit Patrick Weber :

"Si vous revoyez quelques vieux discours du roi Baudouin, on le mettait derrière son bureau et après ça, il parlait et puis il disait Joyeux Noël et c’était terminé.", évoque-t-il. "Avec Philippe maintenant, il y a plusieurs axes. On bouge dans le Palais, on met des plans de coupe. Maintenant, si vous voulez me faire dire que Philippe n’aura pas demain l’Oscar à Hollywood, non, il ne l’aura pas, clairement. Mais ce n’est pas son job non plus. Tout ça reste un peu rigide. Voilà, on va dire les choses comme ça, mais néanmoins, moi je trouve que ça le rend plus crédible. Parce que fondamentalement, Philippe, il ne peut pas mentir et il a un langage corporel qui est assez évident. Quand il se sent mal à l’aise, on sent bien qu’il se raidit. Il ne peut pas le cacher. Quand il est heureux, quand il est content et qu’il sourit, ça se voit parfaitement, jusqu’à un certain point. Vous pouvez peut-être faire évoluer quelqu’un, vous n’allez pas pouvoir le transformer tout le temps."