Les 10 ans de Classic 21 Lounge à la Jazz Station avec Philippe Catherine!

La première invitée du Lounge café sera la chanteuse Marylène Corro.

Belgo-chilienne, Marylène dédie dès son plus jeune âge tout son temps libre à des activités artistiques telles que le théâtre, la danse et le chant. Des études de droit en poche et diverses expériences dans des groupes (Rock, Blues, Soul, Funk) Marylène découvre et succombe au jazz lorsqu’elle étudie au Jazz Studio d’Anvers en 2010.

Alors qu’elle se lance dans le métier d’avocate en droit des étrangers, sa passion pour le jazz ne cesse de grandir. Le Berklee College of Music lui décerne le prix d'"Oustanding Musicienship" parmi les chanteurs de l’Umbria Jazz Clinics en 2011. C’est en 2015 qu’elle décide d’arrêter le métier d’avocate pour se dédier entièrement à la musique en 2016, après un long voyage en Amérique l’ayant beaucoup enrichi et conforté dans cette voie. Elle se forme alors en chant Jazz au Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle aime interpréter de nombreux styles musicaux différents tels que le jazz, la soul, le funk, la musique brésilienne, ou encore la chanson française.

Amoureuse de l’harmonie et du groove, la musique organique et lumineuse de Marylène Corro allie la soul, le jazz et les couleurs du monde. Elle est inspirée par des artistes telles que Gretchen Parlato, Lianne La Havas, Norah Jones, Esperanzah Spalding ou Mayra Andrade. Elle se passionne également pour l’apprentissage de la musique aux enfants et donne des ateliers de découverte du jazz dans les écoles primaires. Son premier projet est sorti en novembre 2020 et a été réalisé par Antoine Pierre.