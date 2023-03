Lequel de ces régimes alimentaires a la plus faible empreinte carbone ?

Sans surprise, le régime végétalien s'avère le moins polluant de tous : 0,7 kg de dioxyde de carbone pour 1000 calories consommées, soit moins d'un quart de l'impact du régime cétogène !

Le régime végétarien obtient un score de 1,16 kg CO2-eq pour 1000 kcal.

"Nos résultats soulignent les nuances dans l'évaluation de la qualité nutritionnelle des régimes alimentaires et de leur empreinte carbone. En moyenne, les régimes pescétariens sont peut-être les plus sains mais les régimes à base de végétaux ont une empreinte carbone inférieure à celle d'autres régimes populaires, notamment les régimes céto et paléo", appuient les chercheurs.