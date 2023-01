Lepoint aurait-il dû recevoir une rouge après ce tacle ? "Cela n’aurait pas été un scandale", répond-il

"Si l’arbitre me donne la carte rouge, on ne peut pas crier au scandale." Christophe Lepoint est le premier à le reconnaître : il a échappé de justesse à la carte rouge samedi après-midi face au Standard.

Auteur du but Sérésien (17') lors du partage 1-1 face aux Rouches, le milieu de terrain de 38 ans a bien failli laisser son équipe en infériorité numérique en fin de match.

Lepoint a en effet voulu stopper une contre-attaque du Standard à la 82e minute mais ne s’est pas contenté de rallentir la chevauchée de Cihan Canak. Son tacle par derrière s’est conclu par des crampons enfoncés dans la cheville gauche de l’ailier liégeois.

Jauni par l’arbitre Bram Van Driessche, il a finalement échappé à l’exclusion alors que le VAR n’a pas rappelé l’arbitre en bord de terrain pour un check manifestement nécessaire.

Après la rencontre, Lepoint s’est expliqué au micro de Pierre Deprez. "Je ne veux pas lui faire mal mais c’est clair qu’il y a une semelle en avant. Si l’arbitre me donne la carte rouge, on ne peut pas crier au scandale. Je me suis directement excusé auprès du joueur, plusieurs fois. Je voulais juste stopper la contre-attaque. Il n’y avait pas d’intention d’être méchant", a raconté Lepoint.