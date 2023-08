Léopold III et Elisabeth de Belgique face à Hitler

L’entretien a lieu le 19 novembre dans le bureau d’Hitler. Il est relaté par l’interprète officiel d’Hitler, Paul-Otto Schmidt, dans son ouvrage " Sur la scène internationale avec Hitler " (Tempus Perrin, 2018). Lors de la montée au Berghof, Schmidt dira que Léopold III lui donna " l’impression d’un grand élève auquel ses parents imposent une désagréable leçon supplémentaire dont il ne comprend nullement la nécessité. Il me parut monter avec une certaine répugnance les célèbres escaliers qu’avec plus d’espoir et d’un pas plus souple, non seulement le roi Boris, mais aussi Lloyd George, Chamberlain et le duc de Windsor, avaient gravis avant lui. "

Malgré les efforts des deux hommes, l’entretien sera assez glacial. Lorsque le Führer demandera au roi s’il a des désirs personnels qu’il puisse satisfaire, Léopold répondra " Je n’ai aucun désir personnel à formuler pour moi-même ", continuant, sans grande conviction, à remercier Hitler pour l’autorisation donnée aux réfugiés belges de rentrer au pays et pour les facilités qui lui avaient été accordées en vue du retour d’exode de ses enfants.