Leonardo DiCaprio sur son succès après Titanic : "J’ai été catapulté comme simple belle gueule"

C’est le film qui l’a fait connaître. En 1997, Leonardo Di Caprio devenait une super star mondiale grâce à l’œuvre de James Cameron dans lequel il incarne Jack Dawson, l’un des deux personnages principaux avec Rose, avec qui il vit une idylle impossible à bord du mythique paquebot, le "Titanic".

A 23 ans à l’époque, l’acteur est projeté sous les projecteurs et devient un sex-symbol, traqué par les paparazzis. Un succès fulgurant dont la star n’a pas que des bons souvenirs.

Il confie dans une interview à "The Fan Carpet" avoir été reconnu davantage pour son physique plutôt que pour sa performance d’acteur. "Au début, j’ai détesté la manière dont j’ai été catapulté comme simple 'belle gueule', comme si cela était tout ce qu’on attendait de moi…".

Il a remis en question son envie de poursuivre sa carrière d’acteur. "Cela m’a presque poussé à arrêter le cinéma pendant un temps parce que toute l’attention que j’ai reçue m’empêchait de mener ma carrière comme je le voulais […]. Je ne voulais pas faire de films romantiques ou quoi que ce soit d’autre qui chercherait qu’à se servir de mon image ou de mon physique", a-t-il ajouté.

Par la suite, il explique avoir réussi à se défaire de cette image à partir du moment où il a travaillé avec le réalisateur Martin Scorsese. La bande-annonce de leur dernier film ensemble est d’ailleurs sortie en mai 2023, "Killers Of The Flower Moon".

Et puis en 2015, il est finalement reconnu pour son travail en remportant l’Oscar du Meilleur acteur pour " The Revenant ". Un rôle dans lequel il s’éloigne des codes de la beauté en incarnant un trappeur barbu vêtu d’une peau de bête. Un moment phare de sa carrière qui s’ajoute à la longue liste de sa filmographie "Le loup de Wall Street", "Inception", "J. Edgar", "Once Upon a Time… In Hollywood" ou encore, "Arrête-moi si tu peux".