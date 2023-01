Sa nouvelle prétendante est actrice et mannequin. Victoria Lamas est née le 24 avril 1999, soit deux ans après le Titanic. Elle est également la fille de l’acteur Lorenzo Lamas et du mannequin et ex-Playmate Shauna Sand. Le père a déclaré à The Post qu’elle était "éprise" de l’acteur du Loup de Wall Street. "Je sais qu’elle l’aime beaucoup", avait déclaré Lorenzo Lamas.

Même si Leonardo DiCaprio et Victoria Lamas ont affirmé qu’ils étaient que de simples amis, il s’agit de leur quatrième sortie en moins d’un mois.