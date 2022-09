Leonardo DiCaprio, déjà en couple ?

Les romances de Leonardo DiCaprio sont tellement mouvementées qu’elles mériteraient un film à part entière ! Alors qu’il vient de quitter Camilla Morrone, l’acteur oscarisé en 2016 pour "The revenant" aurait déjà trouvé l’amour dans les bras de Gigi Hadid.

DiCaprio a en effet été photographié avec la mannequin lors d’une soirée à New York. Une source proche aurait même confié au magazine Page Six que les deux célébrités étaient bien ensemble mais dans une relation non exclusive afin de prendre leur temps. D’autres retours les annoncent inséparables et amoureux, se tournant même autour depuis un moment.