Leonardo DiCaprio, acteur de génie d’Hollywood

Encouragé par sa maman, Leo apparaît très jeune dans des pubs et des séries américaines. Il est casté et retenu pour donner la réplique à un certain Robert De Niro dans Blessures secrètes en 1993. Et juste après, DiCaprio accepte de jouer cet enfant déficient face à Johnny Depp dans Gilbert Grape. Un rôle difficile dans lequel il se fond pourtant totalement dans son personnage et qui lui vaut sa première nomination aux Oscars. Il a alors 19 ans.

Le documentaire revient aussi sur le film Rimbaud Verlaine sorti en 1995. Et si le film a été un échec, l’interprétation de DiCaprio en Arthur Rimbaud est tout simplement bluffante et fait clairement voir la qualité et l’aisance de son jeu d’acteur.

En 1996, sa gueule d’ange va se marier parfaitement avec la beauté de Claire Danes pour incarner Romeo et Juliette de Baz Luhrmann. Et à partir de là, la folie DiCaprio est déclenchée : objet de désir, il devient l’idole de toutes les ados qui ont au moins un poster de Leo au mur de leur chambre. Et le couple d’amants maudits sera gravé à jamais dans l’histoire de la pop culture. Baz Lurhmann a réussi la prouesse de faire de l’œuvre de Shakespeare une fresque moderne tout en conservant les répliques poétiques du dramaturge.