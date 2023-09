Leonardo Bonucci s’engage avec l’Union Berlin

Le défenseur international italien Leonardo Bonucci (36 ans), champion d’Europe en 2021 avec la Nazionale, s’est engagé avec l’Union Berlin et disputera la Ligue des champions cette saison, a annoncé l’Union vendredi dans un communiqué.

Leonardo Bonucci était encore sous contrat jusqu’à l’été 2024 avec la Juventus Turin, où il a passé la plupart de sa carrière (12 saisons de 2010 à 2023, évoluant lors de la saison 2017/18 à l’AC Milan avant de revenir à la Juve).

Le club berlinois ne donne pas la durée du contrat, mais le bi-hebdomadaire kicker parle d’une saison sous les couleurs de l’Union.

"C’est quelque chose de spécial pour moi de partir à l’étranger pour la première fois de ma carrière. À l’Union, j’ai l’opportunité de continuer à jouer au plus haut niveau, et d’aider l’équipe dans trois compétitions exigeantes, avec mon expérience", a expliqué Bonucci.

Il a remporté le championnat d’Italie à neuf reprises, une fois avec l’Inter Milan (2005/06) et huit fois avec la Juve (2011/12 jusqu’à 2019/20). Avec Turin, il a disputé deux finales de la Ligue des champions, perdues contre le FC Barcelone (2015) et le Real Madrid (2017).

Club à l’ascension fulgurante ces dernières saisons (promu en Bundesliga en mai 2019), l’Union Berlin a terminé la saison passée à la quatrième place du championnat d’Allemagne, s’assurant ainsi une place pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le tirage au sort effectué jeudi a réservé le Real Madrid, Naples et Braga comme adversaires des Berlinois pour leur première apparition dans la compétition reine du foot européen.

Le club de l’ancien Berlin-Est réalise un mercato estival de premier plan, puisqu’il a recruté l’attaquant Kevin Volland en provenance de Monaco, et le défenseur Robin Gosens, finaliste de la Ligue des champions avec l’Inter et recrue la plus chère de l’histoire de l’Union (15 millions d’euros).