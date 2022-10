Leonard Cohen : un album hommage avec Peter Gabriel, Iggy Pop, Mavis Staples…

Here It Is : A Tribute to Leonard Cohen Tracklist :

01. Norah Jones – “Steer Your Way”

02. Peter Gabriel – “Here It Is”

03. Gregory Porter – “Suzanne”

04. Sarah McLachlan – “Hallelujah”

05. Immanuel Wilkins – “Avalanche”

06. Luciana Souza – “Hey, That’s No Way to Say Goodbye”

07. James Taylor – “Coming Back to You”

08. Iggy Pop – “You Want It Darker”

09. Mavis Staples – “If It Be Your Will”

10. David Gray – “Seems So Long Ago, Nancy”

11. Nathaniel Rateliff – “Famous Blue Raincoat”

12. Bill Frisell – “Bird on the Wire”