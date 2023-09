Leonard Bernstein et Herbert von Karajan, la bataille des Géants à découvrir dans notre nouveau catalogue Auvio

Alors que Leonard Bernstein fait les gros titres de l’actualité grâce au biopic qui lui est consacré, Musiq3 et Auvio vous proposent un catalogue de vidéo gratuite entièrement dédié au Maestro ainsi qu’à un autre grand monstre de l’époque : Herbert von Karajan.

Ils ont dominé le monde de la musique classique jusqu’à la fin des années 1980. Ils n’avaient rien en commun, mais partageaient la même passion pour la musique et l’envie de la démocratiser. Retrouvez des captations de quelques-uns de leurs plus grands concerts ainsi que le documentaire "La Bataille des Géants" illustrant leurs trajectoires exceptionnelles, dans notre nouveau catalogue Auvio.

Bernstein-Karajan, c’est un Yalta musical. Ces deux chefs d’orchestre ont dominé le monde de la musique classique jusqu’à la fin des années 80 et sont le reflet exact des antagonismes de leur époque. D’un côté, Herbert von Karajan, l’Autrichien, fils de chirurgien, qui a grandi à Salzbourg ; de l’autre, Leonard Bernstein, l’Américain, élevé à Boston par un père homme d’affaires. Karajan, le directeur d’opéra, nommé à 21 ans, qui a pris sa carte du Parti nazi ; Bernstein, le jeune juif qui deviendra le premier chef américain à la tête de l’Orchestre philharmonique de New York. Ils ont été les premiers à s’emparer de l’industrie du disque, de la télévision et de l’opéra pour le moderniser.

Icônes des années 1970, ils ont introduit le glamour dans la musique classique et ont démocratisé cet univers.

Karajan et Bernstein se sont longtemps observés de loin et ne se sont rencontrés que deux fois. Même s’ils ne se sont jamais appréciés jusqu’à se lier d’amitié, les deux immenses chefs se sont toujours profondément respectés.