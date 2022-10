Léon Trotsky, un homme à abattre : récit d’un assassinat politique qui a marqué le 20e siècle

Il faut dire que l’histoire a tout d’un roman ou d’une fiction. Il s’agit pourtant bien de la réalité. Il y a plus de 80 ans, le 20 août 1940, le révolutionnaire russe Léon Trotski, Lev Davidovitch Bronstein de son vrai nom, était assassiné dans sa maison à Mexico. Il s’était exilé avec sa femme dans la capitale mexicaine depuis plus de 10 ans. Quelques mois plus tôt, il avait été la cible d’une première attaque dont il avait réchappé. Mais ce 20 août, il est mortellement blessé avec un piolet d’alpiniste par Ramon Mercader qui agissait sur ordre du dirigeant soviétique. Ce jeune communiste espagnol est un personnage tout droit sorti d’un film d’espionnage. Il avait été recruté en 1937 par les services secrets de Staline, décidé d’éliminer l’opposant infatigable qu’était Trotsky.

Après des années de haine et d’affrontements, Staline s’était donc enfin débarrassé de son pire ennemi. Comment cette opération spéciale – baptisée " opération canard " – a-t-elle été mise en place ? Qui est Ramon Mercader, l’assassin de Trotsky ? Comment s’est-il fait embrigader par les services secrets soviétiques ? Comment Léon Trotsky a-t-il poursuivi son combat alors qu’il était devenu un paria dans son propre pays et contraint à l’exil dès 1929 ?

Mêlant de riches archives et quelques reconstitutions, à la façon d’un thriller politique, le film raconte en détail l’histoire de l’un des plus spectaculaires assassinats politiques du XXe siècle. Il révèle le parcours de deux hommes aux destins hors du commun.

Produit par la Compagnie des Phares et Balises / Eklektik Production en coproduction avec la RTBF / ZDF/Arte et LCP-Assemblée nationale.