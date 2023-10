Léon est âgé de 9 ans et vient de rentrer en 4ème primaire. Il a commencé à chanter en maternelle et fait partie d’une chorale depuis presque deux ans. Sa grand-mère joue de la guitare et a toujours eu l’envie de lui transmettre son savoir. Il adore se prendre pour un Yamakasi lorsqu’il fait du parkour dans un hangar près de chez lui et rêve de parcourir les lieux les plus insolites de Belgique via cette discipline.

Lors des auditions à l’aveugle, Léon a chanté "Les feux d’artifice" de Calogero. Son interprétation a convaincu trois des quatre coachs et c’est finalement avec Matthew Irons qu’il continue l’aventure.