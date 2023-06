Leo Sidran, l'amour du partage

Si ce précédent projet était un "hymne à l'empathie" (El Pais, Espagne) et "un trésor de portraits intimes et introspectifs de la vie familiale pendant la pandémie" (West Coast Soul, Allemagne), ce dernier album est une exploration branchée et profondément personnelle de la façon dont la musique peut rendre la vie plus vivable dans les moments difficiles. Et il le fait avec de superbes grooves et une voix directe et accessible qui donne l'impression qu'il ne chante que pour vous, qu'il raconte votre histoire tout en racontant la sienne. Le tout avec humour. Le fait d'être multi-instrumentiste (il joue de la plupart des instruments sur l'album) lui donne l'avantage de créer des chansons détaillées et d'une grande subtilité. Ce sont de petits univers qui explorent les idées d'identité, d'histoire, de discours social et la richesse de la vie quotidienne. Il puise dans le jazz, le r&b, le hiphop, les auteurs-compositeurs-interprètes et même la pop. Le titre de la plage titulaire de l’album a été inspiré par Sol, la fille de Leo, âgée de 11 ans, qui dit-il, "est une suiveuse redoutable de tendances, me montrant toujours une nouvelle danse ou un nouveau phénomène Internet, et toujours armée de la phrase : regarde ça, c'est tendance".