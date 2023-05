Leo Sidran est l'invitée de Classic 21 Lounge ce samedi

Le chanteur et multi-instrumentiste américain Leo Sidran sera de passage ce samedi dans l’espace lounge de Classic 21. Il nous présente son nouveau projet.

‘What’s Trending’ est le huitième album solo de l'auteur-compositeur-interprète Leo Sidran, lauréat d'un Grammy Award. À bien des égards, il reprend le flambeau de son album précédent ‘The Art Of Conversation’, paru en 2021. Si ce précédent projet était un "hymne à l'empathie" (El Pais, Espagne) et "un trésor de portraits intimes et introspectifs de la vie familiale pendant la pandémie" (West Coast Soul, Allemagne), ce dernier album est une exploration branchée et profondément personnelle de la façon dont la musique peut rendre la vie plus vivable dans les moments difficiles. Et il le fait avec de superbes grooves et une voix - directe, accessible - qui donne l'impression qu'il ne chante que pour vous, qu'il raconte votre histoire tout en racontant la sienne. Le tout avec humour. Le fait d'être multi-instrumentiste (il joue de la plupart des instruments sur l'album) lui donne l'avantage de créer des chansons détaillées et d'une grande subtilité. Ce sont de petits univers qui explorent les idées d'identité, d'histoire, de discours social et la richesse de la vie quotidienne. Il puise dans le jazz, le r&b, le hiphop, les auteurs-compositeurs-interprètes et même la pop. Le titre de la plage titulaire de l’album a été inspiré par Sol, la fille de Leo, âgée de 11 ans, qui dit-il, "est une suiveuse redoutable de tendances, me montrant toujours une nouvelle danse ou un nouveau phénomène Internet, et toujours armée de la phrase "regarde ça, c'est tendance". L'ironie de la tendance d'aujourd'hui qui devient la mode de demain n'échappe pas à Leo. Et Sol, qui apparaît sur ce titre ainsi que sur une poignée d'autres titres de l'album, chante avec une maturité qui dément son jeune âge. Leo lui-même a commencé à enregistrer professionnellement lorsqu'il était adolescent (Steve Miller a enregistré quatre de ses chansons alors que Leo n'avait que 15 ans), et il y a donc une certaine continuité dans le projet.

Comme pour ses projets antérieurs, il compte ici sur la collaboration d'une poignée d'amis triés sur le volet, parmi lesquels Janis Siegel (du Manhattan Transfer), Louis Cato (leader du Late Show with Stephen Colbert), Jon Lampley (des Huntertones), Jake Sherman, Lauren Henderson et Michael Leonhart (de Steely Dan), pour ne citer qu'eux.

Certaines des chansons de ‘What's Trending’ répondent à la tourmente de la vie moderne, tantôt pleine d'espoir ("It's Alright"), tantôt humble ("Hanging By A Thread"), tantôt introspective ("Sleepwalking"), et enfin festive ("When The Mask Comes Off"). "1982" est un retour en arrière nostalgique, construit uniquement à partir des titres de chansons populaires parues cette année-là. Huey Lewis, Michael McDonald, Toto, The Police, Hall and Oates, Stevie Wonder, Steve Miller - les artistes emblématiques de l'enfance de Leo - apparaissent clairement dans la musique.

Comme le prouve Leo Sidran, l'exploration de "ce qui est à la mode" ne doit pas nécessairement se limiter à jeter un regard noir sur les enjeux sociaux d'aujourd'hui. Cette exploration peut être amusante, drôle, chaleureuse, pleine d'espoir et carrément inspirante, tout comme les chansons qu'il a composé.