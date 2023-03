Pris sur le fait, Léo Sharp peut difficilement nier les faits qui lui sont reprochés, aussi avoue-t-il sans faire de difficulté lors de son procès. Alors que son avocat plaide la faiblesse psychologique, il propose à la Cour de payer sa dette à la société en cultivant des papayes, mais ni l’un ni l’autre ne parviennent à convaincre les jurés.

En définitive, le vieillard écope en 2014 d’une peine de trois ans de prison ferme, dont il purge un an avant d’être libéré en raison de problèmes de santé. Il rend l’âme un an plus tard, à l’âge avancé de 92 ans.

"La Mule", à voir ce lundi 20 mars à 20h30 sur La Une.