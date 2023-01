Léo Mattei se retrouve à aider Arthur Duclos, un enfant de 8 ans qui a fugué suite à une dispute entre ses parents. Pascal et Hélène Duclos sont en effet divorcés et se battent pour la garde de leur enfant. D’un côté, Pascal accuse Hélène d’être une mère irresponsable et incapable d’élever leur fils. De l’autre, Helène refuse qu’Arthur parte chez son père car il le met en danger. Qui des deux parents dit la vérité ? Pour le savoir, Léo Mattei et son équipe enquêtent pour préserver Arthur mais le temps joue contre eux…