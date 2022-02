Léo Marjane chante la solitude avec "Seule ce soir", catharsis des épouses de la Seconde Guerre Mondiale

Mais c’est son titre "Seule ce soir", qui lui fera connaître son plus grand succès. Et ce succès découle du sujet de la chanson. Elle l’enregistre durant l’été 1941 au cœur de la France occupée… À cette époque, un million et demi de soldats français sont prisonniers.

Léo Marjane ne chante pas l’air d’une veuve qui a totalement perdu l’espoir. Bien au contraire, elle chante l’air de celle qui, malgré le sombre et l’incertitude, reste accrochée au potentiel retour de l’être aimé.

Elle parle au cœur et à l’oreille de tous, cet air, largement diffusé à la radio à l’époque, rentre au cœur l’intime du tympan.

La chanson fait vivre à son auditeur, et surtout à ses auditrices, une véritable catharsis et remporte un succès immédiat.

Et pourtant, même s’il a été son tube… Elle ne l’a pas accepté tout de suite. Et le problème c’est que tout le monde l’a aimé ce titre, notamment les officiers allemands qui venaient applaudir Marjane au cabaret, l’Écrin. Ce qui lui vaudra d’être poursuivie par les Comités d’épuration avant d’être acquittée. Et ces rumeurs la poursuivront bien après qu’elle a mis fin à sa carrière…

Aux États-Unis, elle rencontre Ginger Rogers avec qui elle devient amie, mais également Sinatra qu’elle connaît sans le sou. Elle est même la première interprète francophone de plusieurs grandes adaptations de titres américains, comme L’arc-en-ciel, l’adaptation francophone d’Over the rainbow du Magicien d’Oz.