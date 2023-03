Léo Lorléac’h nous raconte son expérience dans la série "Les bracelets rouges"

À 18 ans, Léo Lorléac’h a déjà dix ans de carrière d’acteur derrière lui. C’est en regardant le film La guerre des boutons de 1962, et en y voyant une ambiance de colonie de vacances avec des enfants qui jouent ensemble, qu’il se dit : "j’ai envie de faire ça".

"Je me propose pour la Nouvelle guerre des boutons. Je ne suis pas pris mais ma photo tourne, je ne sais pas trop comment. J’arrive à passer un premier casting, on me dit de continuer, je continue et je décroche un premier rôle", raconte-t-il.

Avec ses deux derniers épisodes, le dénouement de la série Les bracelets rouges est à voir ce jeudi 2 mars sur La Une dès 20h35. Vous pouvez également revoir tous les épisodes des trois premières saisons sur Auvio.