Léo Ferré, -M-, Waldo De Los Rios... ces artistes qui ont repris la Symphonie n° 40 de Mozart

Compositeur le plus célèbre de l'Histoire, Wolfgang Amadeus Mozart a inspiré plus d'un artiste de la musique populaire. Sa symphonie n° 40 a notamment été reprise par Léo Ferré, Matthieu Chedid et Waldo De Los Rios. Analyse dans Entrez Sans Frapper.

La Symphonie n° 40 de Mozart est l'une des œuvres les mieux 'conservées' du compositeur viennois au XXIe siècle. La partition a encore été reprise en 2022 sur Rêvalité, le nouvel album de -M-. Avant cette version, il y avait eu plusieurs réapparitions de cette composition, dont une dans les années 80 signée Léo Ferré.

Comment cette symphonie s'est-elle imposée dans le répertoire de ces artistes ? Un 'petit' retour en arrière s'impose.