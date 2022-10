Lenteur des procédures de divorce : la Ligue des familles attaque l’Etat belge en justice

Comme malheureusement dans d’autres domaines, l’arriéré judiciaire dans les Tribunaux de la famille et à la Cour d'appel est de plus en plus important. Manque de juge, manque de greffiers, manque de personnel administratif. Les délais s’allongent et ont des conséquences particulièrement difficiles à vivre au sein des familles qui se séparent.

Certains couples mettent des mois à divorcer en Belgique. En raison de cette lenteur, l’Etat belge est aujourd’hui attaqué en justice par la Ligue des familles, des avocates spécialisées en droit de la famille et plusieurs de leurs clients. Le but n’est pas ici d’obtenir une condamnation et des payements d’astreintes, mais bien de faire en sorte que le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld) débloque les moyens nécessaires à la résolution de ce problème. L’affaire sera introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles le 18 octobre prochain.