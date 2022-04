Lent retour des éclaircies ce jeudi

Le long week-end de Pâques devrait être complètement ensoleillé mais avec un petit vent d’est et de l’air un peu plus frais. On retrouvera des nuits fraîches, ensuite sous le soleil, les températures remontent lentement, on attend 13 à 17°C samedi, 14 à 18°C dimanche.

Lundi, encore du soleil en matinée puis arrivée de nuages un peu plus présents en deuxième partie de journée. On pourrait déjà reparler de quelques averses sur l’extrême ouest du pays lundi en toute fin de journée. Les maxima afficheront 13 à 17°C. La semaine prochaine devrait être à nouveau bien perturbée sur la Belgique selon les derniers modèles météo avec des passages pluvieux et des températures en baisse progressive.