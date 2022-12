Lensa, l'application aussi populaire que controversée.

Lensa est une application de retouche photo créée en 2018 par Prisma Labs, basée sur l’intelligence artificielle qui permet à ses utilisateurs de transformer leurs photos et leurs selfies en avatar. Prisma Labs était déjà devenue virale en 2016 avec une application à peu près similaire qui transformait les photos de smartphone en peintures.

Mais depuis que Lensa a lancé une nouvelle fonctionnalité, appelée "Magic Avatar", l'application rencontre un beau succès. Elle s'est hissée en tête des applis gratuites les plus téléchargées aux Etats-Unis, selon Sensor Tower. En France, Lensa est actuellement la deuxième application la plus demandée sur l'Apple Store, derrière EcoWatt, et la troisième sur Google Play (EcoWatt et EDF & Moi sont en tête).

Son utilisation est simple : on y transfère de dix à vingt portraits photos. Ensuite, l'Intelligence artificielle fait son œuvre en retouchant les visages pour générer des photos dans un style bande dessinée. Sa nouvelle fonctionnalité "Magic Avatar" transforme les selfies des utilisateurs en avatars dans une variété de thèmes allant de "Princesse" à "Anime". Peau parfaite, effets de contraste, vêtements tout droit sortis d'un roman d'heroic fantasy... Ces portraits semblent avoir été réalisés par des artistes numériques.