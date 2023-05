Lens peut-il conserver Loïs Openda la saison prochaine ?

Loïs est lié à Lens par un contrat jusqu’en juin 2027. Cela semblerait tout à fait naturel de voir l’aventure entre les deux se poursuivre au moins un petit peu. Et l’élément qui semble le plus faire pencher la balance vers un statu quo, c’est sans doute la Ligue des Champions. Si le club se qualifie pour la plus grande des compétitions européennes, avec les retombées financières que cela implique, il pourra plus facilement se permettre de refuser des grosses offres pour le Belge. Et pour ce dernier, l’attrait du club croîtrait dans le même temps car il aurait l’opportunité d’être aligné sur la scène européenne en plus de La Ligue 1. Il pourrait ainsi mûrir encore un peu dans un club où il a peu de chance de "cirer le banc", acquérir encore un peu d’expérience et éviter de griller les étapes.

À moins qu’une offre mirobolante ne soit impossible à refuser, tant pour le club que pour le joueur.