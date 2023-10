Lens crée l'exploit contre Arsenal pour le retour de la C1 à Bollaert, Dries Mertens et Galatasaray en font de même à Manchester United

Mené 0-1 par Arsenal, Lens s'est imposé 2-1 face au club londonien ce mardi et a fêté de la meilleure des manières le retour de la Champions League au stade Bollaert après 21 ans de disette.

Les Sang et Or ont été cueillis à froid par un but de Gabriel Jesus (14e) après une passe en retrait mal assurée d'Adrien Thomasson, mais le milieu de terrain lensois s'est rattrapé en égalisant d'une superbe frappe enroulée (25e) après une remise d'Elye Wahi. La jeune recrue lensoise a marqué à son tour (69e) et offert la victoire à son équipe qui s'empare de la tête du groupe B.

Dodi Lukebakio, avec Séville, et Johan Bakayoko, avec le PSV, ont fait jeu égal (2-2) dans l'autre rencontre du groupe B.

Séville s'est réveillé en seconde mi-temps après un bon premier acte des Néerlandais. Adria Pedrosa s'est vu refuser un but pour une main (52e), puis Youssef En-Nesyri a touché la barre (56e). C'est finalement le Serbe Nemanja Gudelj qui a trouvé la faille sur un corner en deux temps (68e).

Le PSV, toujours offensif avec un très bon Noa Lang, est revenu dans le match sur un penalty converti par Luuk De Jong (85e). Quelques instants plus tard, En-Nesyri a remis Séville devant (87e), mais le défenseur Jordan Teze (90e+5) a finalement égalisé dans les derniers instants d'un match au scénario fou.

Dans le groupe A, Dries Mertens a commencé sur le banc avec Galatasaray sur la pelouse de Manchester United. Ramsus Hojlund a inscrit un doublé (17e, 67e) pour les Anglais, mais l'ancien Mancunien Wilfried Zaha (23e) puis Kerem Aktürkoglu (71e) ont égalisé.

Mertens a remplacé Zaha (72e) et a provoqué un penalty et l'expulsion de Casemiro (77e). Mauro Icardi a manqué le coup de pied de réparation mais s'est racheté ensuite pour arracher la victoire (81e). Galatasaray remonte à la 2e place avec 4 points.