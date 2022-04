Lenny Nangis (RWDM) sur le Gril : "J’ai joué avec Ngolo Kanté et Anthony Martial… puis j’ai fait des mauvais choix"

" Je me souviens il y a quelques mois : on s’est retrouvé 7e, juste devant le dernier Virton. On n’en menait pas large, puis on s’est soudé avec le staff… et on a commencé à enchaîner. On est un peu surpris d’être là, mais on n’a rien volé. On a perdu des points qu’on méritait, on en a pris d’autres qu’on ne méritait pas, et au final, on est à notre place. Et même si Westerlo a un peu tardé à concrétiser son titre, il le mérite : cette équipe était plus complète que nous. Nous, on va jouer notre chance à fond contre Seraing : on est dans une spirale positive, on a tout à gagner… alors qu’eux, c’est tout le contraire. Disons que c’est du 60/40… Mais je me méfie de leur plus grande expérience du haut niveau : nous, on a une équipe jeune et parfois on disjoncte un peu… C’est aux anciens, dont je fais partie aujourd’hui (NDLA : il a aujourd’hui 28 ans) à calmer les troupes. Avant, j’avais tendance à péter des câbles : un grain de sable pouvait vraiment faire disjoncter toute la machine ! (sic) Je suis de Guadeloupe, je suis chaud, hein ! (Il rigole) Mais je fais aujourd’hui appel à deux préparateurs mentaux qui permettent au courant de circuler normalement chez moi (sic) J’ai déjà joué bien des matches-couperets dans ma carrière et mon rôle est de détendre ceux qui sont un peu stressés. Certains vont peut-être jouer l’histoire de leur vie car ils n’auront pas de seconde chance… (Il marque une pause) Il faut trouver le juste milieu : être concentré… mais pas tendu. Il ne faut pas jouer le match avant le vrai match… "