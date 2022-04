Lenny Nangis avant le match retour de barrages face à Seraing : "Trouver le juste équilibre entre bien attaquer et bien défendre"

Pour renverser la situation, Lenny Nangis insiste sur la question des moments forts. "On va essayer de se créer plus de moments forts par rapport à samedi passé. En étant un peu plus haut et en essayant de concéder moins d’occasions. Il va falloir trouver le juste équilibre entre bien attaquer et bien défendre. Mais on a vu aussi que par séquences, samedi, on a été capable entre difficulté cette équipe de Seraing". L’écart entre les deux équipes n’est, au final, que d’un but. "La différence n’est pas énorme, tout reste possible, tout reste ouvert. Il n’y a qu’un but d’écart. On est confiant et on va aller-bas avec confiance et détermination".

Le Français de 28 ans, qui a inscrit 4 buts en championnat, pointe la différence entre les deux équipes. "On joue contre un adversaire qui a joué plus de 30 matchs en 1re division. Ils ont un rythme différent du nôtre, ils ont joué toute la saison avec une intensité différente de la nôtre. On sait qu’on va jouer contre un bel adversaire. Après, c’est un match où nous n’avons plus droit à l’erreur car nous avons un but de retard. C’est une préparation différente, une mentalité différente".

De son côté, Kylian Hazard, qui a rejoint le club en janvier dernier, affirme que les joueurs d’expériences peuvent changer la donne. "Dans le vestiaire, des gens avec un peu d’expérience comme moi peuvent apporter un peu de sérénité et de sagesse dans ce moment de stress. Mais globalement, ça se passe assez bien. Tout le monde est bien focalisé sur ce qu’il a à faire, tout le monde est assez relâché, assez détendu, concentré. C’est tout ce que l’on attend".