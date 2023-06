Lenny Martinez décroche sa première victoire pro au sommet du Mont Ventoux

Lenny Martinez s’est adjugé la victoire dans la 5e édition du Mont Ventoux Dénivelé Challenge cycliste. Le Français de 19 ans a devancé Michael Woods (Israel-Premier Tehc), Simon Carr (EF Education-EasyPost) et Cristian Rodriguez (Arkéa Samsic) au sommet du Géant de Provence.

Initialement longue de 153 kilomètres, l’étape a été réduite de 55 kilomètres en raison de mauvaises conditions météorologiques. Le peloton n’a finalement emprunté qu’une seule fois le Mont Ventoux (par Sault).

Très rapidement, cinq hommes ont pris les devants (Valentin Retailleau et Léo Danès, Asier Etxeberria, Jose Maria Garcia et Pablo Castrillo). Mené par la Groupama-FDJ, le peloton accusait deux minutes de retard au pied du Mont Ventoux. Castrillo a tenté sa chance, seul, à 8 kilomètres du sommet. Il a été repris à 4,5 km de l’arrivée.

Par la suite, Cristian Rodriguez est passé à l’offensive, mais le coureur espagnol a très vite été rejoint par Michael Woods, Lenny Martinez et Simon Carr. Le Colombien Ivan Sosa s’est joint aux leaders deux kilomètres plus loin, imité par l’Italien Domenico Pozzovivo avant de céder sur une nouvelle accélération. Martinez s’est montré le plus solide dans le final.

Le grimpeur de poche a décroché sa toute première victoire professionnelle. Passé pro cette année, Martinez avait déjà prouvé par le passé qu’une belle carrière le tendait les bras. il avait déjà fait parlé de lui dans les catégories d’âges avec notamment le maillot jaune sur le Tour du Val d'Aoste, un top 10 sur le Tour de l’Avenir mais aussi une belle troisième place sur le Giro U23...

Cette année, le jeune coureur de Marc Madiot a été chercher une belle 12e place au sommet de la Croix de Fer sur le Dauphiné, un top 5 sur le Mercan Tour,…

Des performances, qui nous font dire que ce n’est, probablement pas la dernière fois entendra parler de lui.

Lenny Martinez est le 4e coureur de sa famille à remporter une course cycliste au plus haut niveau. Le coureur français n’est autre que le fils de Miguel Martinez, champion olympique de VTT en 2000, neveu de Yanick Martinez et petit-fils de Mariano Martinez, médaillé de bronze aux mondiaux 1974, derrière un certain Eddy Merckx.