Lenny Kravitz rend hommage aux victimes de la fusillade de Nashville

"Je veux prendre un moment pour envoyer un peu de cet amour qui soigne aux familles et aux innocents qui ont perdu la vie à l’école Covenant aujourd’hui et à toute la communauté de Nashville", a déclaré Lenny Kravitz ce soir-là. "Nos cœurs sont lourds et nous sommes avec vous. Nashville, nous vous aimons, et l’Amérique, nous devons faire mieux".

Il a ensuite joué "American Woman" et "Fly Away", de son album 5 de 1998, et "Are You Gonna Go My Way", qui vient de fêter ses 30 ans d’existence.