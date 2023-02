Lenny Kravitz, les supergroupes, Alvin Lee et Canned Heat au programme de l’émission Soundtrack sur Classic 21

Ce dimanche dans Soundtrack sur Classic 21, on célèbre les 30 ans de l’album culte de Lenny Karvitz, Are You Gonna Go My Way, sorti en 1993.

Laurent Rieppi évoquera ce troisième album de Lenny Kravitz, encore plus abouti que les 2 précédents. Are You Gonna Go My Way déploie clairement les références classiques de Lenny Kravitz : Jimi Hendrix, John Lennon, Prince… Un coup de maître qui connaîtra le haut des charts dans le monde entier et installera définitivement l’artiste.

Dominique Ragheb, en écho à la prochaine participation de Ringo et Paul Mccartney sur le prochain album des Rolling stones, fera quant à lui un focus sur quelqu’un de ces " supergroupes ", souvent éphémères, comme The Travelling Wilburys, Audioslave, Blind Faith, Tired Poney, Hollywood Vampires, The Honeydrippers, et quelques autres, comme Black Country Communion et The Jaded Hearts Club.

Laurent Debeuf reviendra notamment sur les 10 ans de la disparition d’Alvin Lee, guitariste et leader du groupe Ten Years After décédé en 2013 en Espagne des suites d’une opération chirurgicale " de routine ". Cette véritable bête de scène n’avait, jusqu’à sa mort, jamais raccroché sa fameuse Gibson 335 depuis les années 1970. On se souviendra de sa prestation inoubliable lors du festival Woodstock en 1969, et plus précisément du titre "I’m goin' Home", magistralement interprété.

Et pour terminer, ne manquez pas la séquence Micro-Sillon de Walter De Paduwa qui, cette semaine, nous présente les meilleurs disques de son groupe culte, Canned Heat.