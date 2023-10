Lenny Kravitz de retour avec un clip très hot

Entre Blue Electric Light et Raise Vibration, Kravitz a publié ses mémoires, Let Love Rule, en 2020. Il s'agit du premier des deux livres prévus, le premier couvrant sa vie jusqu'à la sortie de son premier album en 1989, également intitulé Let Love Rule.

Dans une interview accordée à Rolling Stone à propos du projet, Kravitz a déclaré : "Je n'ai jamais pensé à écrire ce livre. Je ne pense pas que ma vie soit si intéressante. Mais je suis heureux de l'avoir fait parce qu'écrire ce livre a été la meilleure forme de thérapie que j'aurais jamais pu suivre. Il s'agissait d'une histoire où je trouvais ma voix et je ne voulais pas qu'il soit question de célébrité ou de gloire. Le deuxième livre sera beaucoup plus difficile à écrire. Les choses sont devenues intenses, mais je pense que [l'écrire] me procurera le même niveau de thérapie [et] que beaucoup de choses seront guéries".