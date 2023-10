Lenny Kravitz, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, U2, De Palmas et Cabrel dans l'essentiel de l'actu de la semaine !

C’était une affiche de rêve en Californie le week-end dernier pour cette 1e édition du Power Trip Festival ! AC/DC est remonté sur scène pour la 1e fois en sept ans, avec Brian Johnson. Judas Priest, Metallica, Tool, Guns N' Roses et Iron Maiden ont complété les trois jours de concerts. Mention spéciale aux membres de Metallica, qui se sont visiblement éclatés devant la prestation de Judas Priest, qui en a profité pour annoncer un nouvel album.

Roger Waters a encore agacé ses fans cette semaine en commençant un concert par une heure de lecture de ses Mémoires. Partageons plutôt avec vous les images de ce documentaire sur les 8 fans de Pink Floyd qui ont assisté à l'éclipse de février 2023 depuis la plage de Mcleods, en Australie. Ils ont également écouté l'album The Dark Side Of The Moon à l'ombre d'une pyramide géante construite sur la plage.

Gérald De Palmas annonce arrêter sa carrière à cause d’un problème de voix récurrent qui ne lui permettra plus de se produire en concert. Nous profiterons donc de ce dernier album, Sous un soleil de plomb, qui sortira le 10 novembre.

Francis Cabrel, de son côté, ne compte pas écrire d’album non plus, manquant un peu d’inspiration, de son propre aveu, malgré la sortie ce 13 octobre d’" Un morceau de Sicre ", un 45 tours vinyle hommage au cofondateur des Fabulous Trobadors et à la ville de Toulouse.

Bono, le leader de U2, a rendu hommage aux 260 fans de musique tués lors de l’attaque d’un festival israélien. Le chanteur a ensuite dédié sa chanson emblématique de 2003 "Pride (In the Name of Love)" aux victimes et a fait part de son espoir d’une solution non violente au conflit.

Lenny Kravitz a sorti un tout nouveau single "TK421", double référence à Star Wars et à Boogie Nights . Quant à la vidéo (réalisée par Tano Muino), elle est un plaisir pour les yeux alors que Lenny Kravitz se livre en pleine routine matinale dans sa salle de bains, assez peu vêtu, la plupart du temps.