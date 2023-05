Lennert Van Eetvelt innocenté après avoir été écarté pour "violation présumée des règles antidopage"

Lennert Van Eetvelt peut pousser un ouf de soulagement! L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a décidé de ne pas donner suite au dossier concernant une "violation présumée des règles antidopage" dont il faisait objet. Le jeune grimpeur de l'équipe Lotto Dstny pourra reprendre la compétition dès que possible alors que son équipe l'avait provisoirement suspendu fin avril, le temps de lui permettre de se défendre.

Une défense qui a manifestement convaincu l'AFLD qui lui demandait des explications suite à la présence d’une substance retrouvée dans les urines lors d’un contrôle anti-dopage au Tour des Alpes Maritimes et du Var le 19 février dernier.

La substance concernée est contenue dans un spray nasal en vente libre et autorisé en compétition, à condition qu’il soit mentionné lors d’un contrôle et que son utilisation soit conforme à la notice. Van Eetvelt avait fait usage de ce spray sur conseil de son médecin et l’avait bien indiqué sur le formulaire lors du contrôle.

"J’avais bien indiqué faire usage de ce spray sur le formulaire complété lors du contrôle. J’étais donc moi-même surpris que l’AFLD me réclame des explications, car je ne devais en réalité nullement me justifier", a réagi Van Eetvelt via un communiqué de son équipe.

"J’ai maintenant apporté toutes les réponses à leurs questions. J’ai parfaitement pu leur expliquer pourquoi et à quelle fréquence j’utilise ce spray. Il s’agit d’un spray que mon médecin me prescrit pour traiter mes allergies. Ce traitement médical justifie donc tout à fait la présence de cette substance dans mes urines. L’AFLD a accepté mes explications et a donc décidé de ne pas donner suite à l’affaire. Une décision logique, vu qu’il n’y avait en fait aucune affaire, je suis d’ailleurs un peu indigné que l’on en soit arrivés là."

Lotto Dstny se félicite que ce dossier ait pu être classé aussi vite. "Nous n'avons jamais été inquiets et nous avons toujours été confiants quant à l'issue de la procédure", explique Stéphane Heulot, CEO de Lotto Dstny. "Lennert a été suspendu provisoirement en accord avec les directives du MPCC (Mouvement pour un Cyclisme Crédible), dont notre équipe fait partie. Nous sommes très heureux que l’AFLD ait traité ce dossier rapidement et que l’affaire ait pu être clôturée après trois semaines sans aucune conséquence pour Lennert. "

Lennert Van Eetvelt reprendra la compétition le 24 mai prochain à l’Alpes Isère Tour.