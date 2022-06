Lennert Van Eetvelt 2e du Baby Giro pour couronner une très belle semaine belge en Italie

Les couleurs belges ont brillé une nouvelle fois sur le Baby Giro, le Tour d’Italie réservé aux espoirs. Le Belge Lennert Van Eetvelt s’est en effet classé 2e du général au bout des 7 étapes au programme et permet à notre pays de monter sur la boîte pour la 3e année consécutive après les 2e et 3e places finales obtenues par Henri Vandenabeele en 2020 et 2021.

Le représentant de l’équipe Lotto Soudal U23 a terminé à quelque 3 minutes du vainqueur britannique Leo Hayter… frère du plus connu Ethan, as du cyclisme sur piste et déjà très performant sur route avec l’équipe Ineos. Le Français Lenny Martinez a pris la 3e place finale.

En plus de sa deuxième place au général, Van Eetvelt s’est distingué en empochant la 6e étape au Colle Fauniera. Le coureur de 20 ans a dompté cette exigeante ascension de 18,5 km à 8,5% pour a s’imposer en solitaire à 2450m de hauteur.

Un exploit de taille pour Van Eetvelt qui se définissait plutôt comme un puncheur en avril dernier lorsqu’il a signé un contrat professionnel avec Lotto Soudal jusqu’en 2024 : "Je suis un puncheur mais je me débrouille également bien quand ça grimpe plus longtemps. Je suis également bon en contre-la-montre."

Et de fait, il a remporté le titre de champion de Belgique U23 contre-la-montre en 2021 et terminé 3e cette année. Cinquième de l’Euro espoirs 2021, il a également terminé à la 2e place de Liège-Bastogne-Liège espoirs il y a quelques mois.