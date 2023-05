Lena Situations violemment critiquée pour sa tenue à Cannes, le culte de la minceur est toujours roi sur les réseaux sociaux.

Léna Mahfouf, mieux connue sous le nom de Lena Situations, a été victime de body shaming lundi après avoir monté les fameuses marches du Palais des Festivals à Cannes dans une somptueuse robe Vivienne Westwood. En cause ? Ses cuisses, qui ne convenaient visiblement pas aux attentes de certains internautes. Une situation qui n'est en rien isolée et qui prouve qu'on est loin d'en avoir fini avec le fameux culte de la beauté.

Les avancées en matière d'inclusion et de positivisme sont indéniables depuis plus de cinq ans et pourtant… On est encore loin d'avoir fait voler en éclats toutes les injonctions, diktats et autres stéréotypes autour de la beauté, notamment de la diversité des corps.