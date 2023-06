Léna Situations, victime de bodyshaming à Cannes, contre-attaque face aux haters

Léna Mahfouf, alias Léna Situations, a fait face à une avalanche de critiques sur son poids après son passage sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2023. Elle avait déjà pris la parole sur les réseaux sociaux pour condamner le harcèlement subi mais elle n'en a pas encore fini : elle a décidé de revenir sur ce qu'elle a vécu dans le dernier épisode de son podcast "Canapé Six Places".

"Félicitations pour le bébé", "Trop de burgers !" ou "Seb, il soulève ça ?"... L'épisode du podcast commence par des mots très durs, des exemples d'insultes qu'elle a vues passer sur le net. "J'ai pris du poids, je le sais, et tout Internet avait son mot à dire", déclare-t-elle.

Elle raconte qu'elle s'est assez vite rendue compte qu'elle avait grossi quand on a pris ses mensurations pour créer sa robe, environ un mois avant le festival. Elle voulait voir ça de façon positive car elle sait que ça signifie qu'elle se sent bien mentalement : "Ma forme mentale a un impact sur ma forme physique". Mais elle a continué à prendre un peu de poids par après, jusqu'à se sentir serrée dans sa robe.

Aussitôt, elle a su qu'elle allait être attaquée là-dessus: "Cette injonction qu'on fait aux femmes est hyper intense, d'autant plus sur des événements aussi médiatisés". Même si tout cela était prévisible, elle n'a pu s'empêcher d'être touchée, n'étant pas aussi à l'aise avec son corps qu'elle l'aurait voulu. Elle n'en avait jamais parlé publiquement car elle estimait que ça ne regardait qu'elle et pas Internet.

Mais ce n'est pas ça qui l'a réellement mise en colère. Il y a plusieurs éléments : "À partir du moment où vous considérez qu'une nana qui fait plus qu'un 36 est une personne ronde, qui affiche ses rondeurs sur le tapis rouge, qui est trop grosse pour s'afficher dans ce genre de tenue, ben déjà, allez vous faire foutre". Elle n'apprécie pas que les internautes réduisent toujours son travail et ce qu'elle propose à son physique. "C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le nombre de fois où on m'a parlé de mon physique alors que je n'ai jamais mis ça en avant, je ne me suis jamais comparée à un mannequin. Il y en a plein qui le font très bien, avec des beaux discours mais moi ça n'a jamais été ma case et je n'ai jamais voulu la cocher", a-t-elle déclaré.

Elle ne peut pas comprendre pourquoi, plutôt qu'être bienveillants, certains choisissent de dire de telles méchancetés. Et elle sait que ça ne changera jamais : que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, elle recevra toujours des commentaires désobligeants, et ne pourra jamais gagner la bataille, estime-t-elle. On lui dira toujours des "Sois jolie mais n'en fais pas trop", "Tu as des petits seins ? Tu es une planche à pain", "Tu as des gros seins ? Tu es vulgaire", "Tu as les seins refaits ? Ce n'est pas naturel", "On veut des femmes naturelles mais en même temps, apprête-toi", "Sois sexy, mais ne sois pas trop vulgaire", ou encore "Ne sois pas trop maigre ni trop grosse", énumère-t-elle.

Entendre ce genre de choses à répétition a eu un impact direct sur sa santé mentale, finissant presque par les croire elle-même, malgré sa volonté d'être "body positive", désirant parfois être une autre personne.

En plus d'évoquer le festival de Cannes, son podcast interroge sur la relation qu'on peut avoir avec son corps et sur l'impact des phrases grossophobes.