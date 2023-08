Lena Situations devient assistante d'Angèle le temps d'un vlog savoureux

Depuis maintenant 7 ans, Lena Situations donne rendez-vous à ses fans tout le mois d’août pour ses "vlogs d’août". Elle y dévoile son quotidien, partage ses tracas et montre les journées qu’elle passe avec ses amis dans des vidéos qu’elle publie chaque jour sur sa chaîne. Récemment, la Youtubeuse a surpris ses fans en partageant ses retrouvailles avec Angèle. Elle a suivi les préparatifs du concert de la chanteuse belge au Delta festival à Marseille.

Leur amitié est tout sauf secrète. Les deux femmes se soutiennent sur les réseaux sociaux en commentant les photos de l’autre et en s’affichant. Mais si elles parlent souvent par message ou appel vidéo, elles avouent ne jamais avoir le temps de se voir. Alors quand Lena s’est rendu compte qu’elle n’avait rien de prévu à cette date, elle a décidé d’en profiter pour aller à Marseille voir son amie.

Dans la vidéo, on découvre le programme chargé qu’Angèle doit suivre avant de se produire sur scène. Pour le vlog, la Youtubeuse décide de se mettre dans la peau de son assistante / régisseuse (c’est d’ailleurs le titre de sa vidéo). Elle nous emmène faire un rapide tour des loges. On y voit ses casiers avec ses affaires, dont notamment le célèbre drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBTQIA +, des peluches de chien ainsi qu’un serre-tête aux couleurs du drapeau belge. Elle montre les tenues de ses danseuses et danseurs, ses affaires de sport, ses dessous…

En montrant l’envers du décor, Lena veut montrer aussi le rythme difficile que doivent suivre les artistes pendant leurs tournées. "Faire une heure de scène tous les soirs à chaque fois dans des villes différentes, avoir peu de sommeil… Et ce n’est pas qu’Angèle, c’est toute l’équipe qui va voir l’ostéo pour éviter les courbatures, les contractures et pour prendre soin de son corps pour que ta machine, qui est ton corps, dure encore des années", explique-t-elle.

Il y a également des moments amusants, des anecdotes qu’Angèle prend le temps de raconter même si elle est en retard sur son planning. Comme cette fois où elle a fait éclater un rouge à lèvres liquide sur son visage après que sa maquilleuse a passé une heure à la préparer, ou que son haut s’est ouvert alors qu’elle était en train de chanter "Libre" sur scène. Les deux femmes se donnent également des idées futures, comme aller en soirée en étant entièrement déguisées et s'inventer des vies pour que personne ne les reconnaisse.

La vidéo se termine avec des extraits du concert sur le titre "Plus de sens", de la Bruxelloise. On voit Lena monter sur scène, puis finir sa journée à bord du tourbus d’Angèle, où elles passent toutes les deux la nuit jusqu’à Paris.

Au vu des commentaires, les fans semblent avoir été conquis. "C’est fou comme Angèle elle arrive à nous faire sourire à travers un écran", en écrit un. Un autre reconnaît tout le travail que les chanteurs doivent fournir. "C’est là qu’on se rend compte de tout ce qu’il y a derrière les concerts des artistes. Merci de nous partager ça Léna ❤"