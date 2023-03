Lemmy Kilmister de Motörhead ne savait pas qu’il allait mourir

Dans une nouvelle interview avec Rodrigo Altaf de Sonic Perspectives, l’ancien batteur du groupe, Mikkey Dee, s’est vu interrogé sur la fin de vie du frontman Ian "Lemmy" Kilmister.

Décédé d’un cancer en décembre 2015, Mikkey Dee explique que "Lemmy ne savait pas du tout qu’il allait y rester, vraiment pas. Bien sûr, il était en combat avec ce problème de santé et pour lui, c’était vraiment un boulet. Il voulait vivre normalement et il devait conjuguer avec les bons et les mauvais jours. 2015 a été une année vraiment compliquée pour lui, et pour nous tous, évidemment. Mais je le sais de manière certaine, il ne savait pas qu’il en mourrait aussi vite, à la fin de l’année, il n'en avait vraiment aucune idée."

Lemmy est parti le 28 décembre 2015 à 70 ans, peu de temps après avoir appris qu’il était atteint d’un cancer.

En 2015, Motörhead avait dû annuler quelques concerts pour raison de santé, mais ils avaient repris la tournée européenne quelques semaines avant sa mort.