Leipzig, un modèle moderne de ville adaptée au cyclisme

C'est donc à Leipzig que se déroulera, du 27 au 30 juin, l'édition 2023 de Velo-city. La Fédération européenne des cyclistes (ECF) a choisi la ville allemande en reconnaissance de ses politiques de développement urbain durable et de ses ambitions futures en matière de cyclisme.



Depuis la chute du Mur de Berlin, c'est tout le visage de Leipzig qui a changé. Dans la mutation de cette ville, le vélo a joué un rôle majeur. Cela se retrouve dans les nombreuses transformations liées à la mobilité urbaine avec un espace de plus en plus important, et confortable, réservé aux adeptes de la bicyclette.